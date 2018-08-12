В Харькове нелегальные "бизнесмены" незаконно продавали кальянный табак и элитный алкоголь

В Харькове налоговики обнаружили очередные факты незаконного хранения и продажи табака для кальяна и нелегально ввезенного в Украину элитного алкоголя на одном из харьковских рынков, а также - через Интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Так, 21-летний харьковчанин, не являясь субьектом предпринимательской деятельности, наладил продажу табака для кальяна.

Лицензии на право розничной торговли табачными изделиями у харьковчанина также не было.

Как рассказал начальник оперативного ГУ ДФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП и изъяли из продажи табак для кальяна в количестве 970 пачек различных объемов и производителей на сумму почти 700 тысяч гривен.

Кроме того, налоговики выявили 24-летнюю харьковчанку, которая без лицензии на право торговли подакцизными товарами продавала незаконно ввезенный элитный алкоголь иностранного производства, на котором не было марок акцизного налога.

По данному факту правоохранители также составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

Ликеро-водочные изделия в количестве 233 бутылки на сумму почти 165 тысяч гривен из незаконной продажи изъяли.