В Харькове незаконно продали государственную недвижимость стоимостью более 80 млн грн: открыто уголовное дело

26 декабря 2019 г. 12:50
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Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного отчуждения недвижимости государственного предприятия в центре Харькова стоимостью более 80 млн грн (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, выявлено, что должностными лицами государственного предприятия совместно с органами, имеющими полномочия на принудительное отчуждение имущества, несмотря на соответствующий мораторий, незаконно продано помещение государственного предприятия, которое расположено в центре Харькова.

Помещение злоумышленники продали на основании долга за сумму в 20 раз меньше рыночной стоимости, которая составляет более 80 миллионов гривен.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление должностными лицами своим служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия в виде крупного ущерба государству).

Кроме того, прокуратура обратится в суд с исками о признании недействительными соответствующих договоров купли-продажи недвижимого имущества и возвращении его в собственность государства.

 

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