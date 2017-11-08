В Харькове отремонтируют дороги возле кооперативных домов

08 ноября 2017 г. 12:15
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240 тыс. грн дополнительно выделили из городского бюджета на текущий ремонт тротуаров и внутриквартальных дорог на придомовых территориях домов ЖК, ЖСК и ОСМД.

Соответствующее решение было принято сегодня, 8 ноября, на сессии городского совета.

В городе действует программа поддержки кооперативов, согласно которой работы в кооперативных домах проводят на условиях софинансирования: 25% средств выделяют жители, а 75% составляет поддержка из средств городского бюджета.

Чтобы принять участие в программе, жителям кооперативных домов необходимо обратиться в Департамент жилищного хозяйства, после чего им окажут помощь в ремонте, благоустройстве придомовых территорий, установят детские игровые и оборудуют спортивные площадки.

В этом году в рамках городской программы поддержки домов ЖК, ЖСК, ОСМД текущий ремонт был сделан в более чем 70 кооперативных домах.

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