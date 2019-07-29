В Харькове отрезали газ почти 4 тысячам потребителей

С начала 2019 года в Харькове от системы газоснабжения отключены 3751 потребителей газа, сообщили в пресс-службе АО "Харьковгоргаз".

Из них 1600 потребителей природного газа отключены за нарушение правил безопасности.

Как отметили в компании, чаще всего потребители нарушают правила безопасности систем газоснабжения, самовольно устанавливая газовое оборудование, зашивают отверстия дымвентканалов гипсокартоном, подсоединяют газовые приборы к водопроводу и прочее.

Как рассказали в газовой компании, очень часто газовики сталкиваются с противодействием со стороны потребителей. Жители квартир не пускают проверяющих в свои дома для проверки состояния газовой системы, хотя обязаны предоставлять беспрепятственный доступ к газовым приборам.

Иногда при отключении домов или отдельных стояков с целью устранения утечек доходит даже до открытых конфликтов с привлечением полиции и СМИ.

Как подчеркивают газовики, иметь специалистам беспрепятственный доступ к газовому оборудованию потребителей необходимо для выполнения по обеспечению гарантированного уровня надежности, безопасности, качества и величины давления газа, предотвращения возможных утечек газа и недопущения аварийных ситуаций.