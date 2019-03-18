В Харькове планируется очередное подорожание горячей воды и отопления

В КП «Харьковские тепловые сети» планируют поднять тарифы на отопление и горячую воду.

Об этом сообщается на сайте КП «ХТС».

Также на сайте опубликовано соответствующее обоснование.

Тарифы планируется поднять более чем на 20% с мая текущего года.

Обоснованием для повышения тарифов, по данным предприятия, является увеличение с 1 мая 2019 года стоимости поставки природного газа для всех групп потребителей на 15,22%, которое было принято постановлением КМУ №867 от19.10.2018 года

Кроме прочего, также основанием для повышения тарифов является увеличение расходов на оплату труда в связи с ростом средней зарплаты на 9,4%, в соответствии с изменением уровня прожиточного минимума.

В связи с этими изменениями «ХТС» предлагает откорректировать стоимость горячей воды и отопления для харьковчан.

По поводу корректировки тарифов 25 марта 2019 года состоится открытое обсуждение.

Заседание пройдет помещении актового зала КП «Харьковские тепловые сети» по адресу: г.Харьков, ул. Мефодиевская, 11, 5-й этаж.

Как отмечается на сайте КП «ХТС», желающим участвовать в открытом обсуждении необходимо предоставить в срок по 24 марта 2019 года включительно заявку в письменном или электронном виде (на адрес предприятия: г.Харьков, ул. Мефодиевская, 11 или на электронный адрес: mailto:hts@hts.kh.ua) с пометкой «участие в обсуждении тарифов по ТЭЦ-3». В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество (для юридического лица – полное наименование), должность и контактные телефоны для обратной связи.