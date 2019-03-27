В Харькове планируют повысить тарифы на холодную воду - ХАЦ

Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" выступило с инициативой об увеличении на 11% стоимости тарифа на услугу по централизованному снабжению холодной воды и увеличению на 14% тарифа на услугу по водоотведению.

Соответствующая информация опубликована на сайте предприятия, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Планируется, что новый тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды будет на уровне 12,89 грн. с НДС за 1 куб.м. (Действующий тариф - 11,63 грн. За 1 куб.м.).

Новый тариф на услугу по централизованному водоотводу планируется на уровне 6,71 грн. с НДС за 1 куб.м. (Действующий тариф - 5,89 грн. За 1 куб.м.).

Необходимость изменения тарифов мотивируют ростом расходов на оплату труда на 18-24%, увеличением на 221% расходов на реагенты, а также тем, что выросли составляющие тарифа по обслуживанию кредитов МБРР, и расходы на оплату налогов и сборов – на 6,6%.

Запланированная средняя заработная плата на одного работника водоканала выросла на 33,2%, а именно: с 7935 грн. до 10570 грн.

Но это повышение тарифов значительно меньше, того, которое планировалось изначально.

В конце августа 2018 года во время проведения открытого обсуждения на «Харьковводоканале» планировалось, что в 2019 году тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды будет на уровне 15,5 грн. с НДС за 1 куб.м., а плановый тариф на услугу по централизованному водоотводу - 10,81 грн. с НДС за 1 куб.м.

Открытое обсуждение проектов новых тарифов состоится 2 апреля 2019 года, в 9 утра, по адресу: г. Харьков, ул. Юбилейный, 28А, каб.328.

Замечания и предложения принимаются до 30 марта 2019 в письменном или электронном виде по адресу: НКРЕКП, ул. Смоленская, 19, г.. Киев, e-mail: deptaryfvoda@nerc.gov.ua.

Заинтересованные лица, желающие принять участие в открытом обсуждении, должны подать заявки до 30 марта 2019 в письменном или электронном виде по адресу: Отдел НКРЕКП в Харьковской области, 61003, г.. Харьков, ул. Кооперативная, 12/14, к. 229, e-mail: energo.kh@newline.net.ua.