В Харькове планируют внедрить систему лояльности в транспорте

17 апреля 2019 г. 12:32
Автор: Марина Николаева
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Для проезда в городском электротранспорте и метро будет внедрена система лояльности. Об этом харьковский городской голова  заявил на сегодняшней сессии горсовета.

С таким предложением обратился Кернес к профильному вице-мэру Евгению Водовозову. По его словам, данная система необходима для того, «чтобы харьковчане знали, какая им выгода от того, что они покупают e-ticket».

Евгений Водовозов на предложение мэра ответил, что вчера была завершена в тестовом режиме установка валидаторов на всех станциях метрополитена.

«Полтора месяца они будут работать в тестовом режиме, после чего будут отменены старые карты в метро и будет разработана система лояльности», - сообщил он.

 

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