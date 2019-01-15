В Харькове под гаражи незаконно выделили 40 гектаров земли

Земли в центре стоимостью 535 миллионов гривен незаконно выделили под гаражи.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет о 40 га земли на территории одного из бывших заводов, которую в 2008-2012 гг. 40 га земли по решению Харьковского городского совета выделили на безвозмездной основе двум гаражным кооперативам.

Нарушение требований земельного законодательства выявили в ходе расследования уголовного производства в отношении организации незаконного мусорного полигона на сопредельной территории.

Учредителями обеих кооперативов были одни и те же люди. Они также основали большое количество предприятий, которым горсовет уже выделял земли под жилую и нежилую застройку.

Кроме того, с учетом того, что на один гараж отводится около 30 кв.м., владельцы кооператива должны построить на выделенных участках около 13 тысяч боксов.

Однако в данном районе не проживает такого количества людей, имеющих собственный транспорт. К тому же расстояние между гаражами и жилой зоной не должно превышать километра, а сама территория запланированного гаражного комплекса значительно больше.

Также гаражная застройка на данной территории противоречит зонированию города.

Строительство на незаконно выделенных участках так и не начали. При этом средств за землю горбюджет не получал, поскольку одним из решений ХГС гаражные кооперативы освобождены от уплаты земельного налога.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась с в суд с исками о признании недействительными решения о выделении участков, а также государственных актов на землю

В связи с этим прокуратура направила в Хозяйственный суд области исковые заявления о возврате данных земель в коммунальную собственность земель в центре Харькова.