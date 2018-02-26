В Харькове подорожает проезд в городском электротранспорте

28 марта состоится заседание исполнительного комитета, сообщили в Харьковском городском совете.

На заседании планируют повысить стоимость проезда в городском общественном электротранспорте.

Проект данного решения, подписанного городским головой, имеется на сайте Единого городского реестра актов Харьковского городского совета, городского головы и исполнительных органов совета.

В горсовете планируют поднять стоимость проезда в метро до 5 гривен(на данный момент проезд стоит 4 гривны), а в троллейбусах и трамваях – до 4 гривен( стоимость проезда сегодня – 3 гривны).

В горсовете ссылаются на рост стоимости энергоносителей и обьясняют такой шаг экономически обоснованным.

Последнее подорожание проезда в общественном транспорте было в прошлом году.