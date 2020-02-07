В Харькове подорожала вода и канализация. Сколько теперь придется платить?

Новые расценки на воду и канализацию для харьковчан представители Нацрегулятора утвердили в начале февраля. И накануне постановление вступило в силу. Отныне потребление холодной воды жителями города обойдется в 15 гривен с копейками за один кубометр. Это примерно на 20 процентов больше прошлого тарифа. Стоимость услуги водоотведения выросла для населения на 46 процентов и составляет 9 гривен и 21 копейку.

Горожане говорят, очередное повышение - это снова стресс для кошелька. Некоторые подчеркивают - по сравнению с другими ценами, например на отопление и горячую воду, рост не очень болезненный. Остальные - возмущены, что стоимость меняется постоянно, а услуги не улучшаются. Особенно это касается качества воды, которая течет из харьковских кранов.

Елена, харьковчанка:

Мы её вообще не пьем. Я живу на Немышле, в частном секторе, мы её не пьем, у нас родник там. Но вообще её невозможно пить, это просто техническая вода, за которую берут большие деньги. Я считаю, что это несправедливо.

Виктор, харьковчанин:

Я пью, уже привык ко всему. Полнейший бардак. Насчет воды - еще ничего. Насчет тепловых сетей - я бы им поставил огромнейшую "двойку". Весь город перерыт и обогревают атмосферу.

Валентина, харьковчанка:

Конечно, я категорически против. Куда это годится? Эта вода не выдерживает никакие нормы. Только дорожает, а качество никак не улучшается. Вы смотрели эту воду, там такой осадок, такой... Кто её проверяет? Знают, что только надо повысить, больше ничего.

Между тем, коммунальщики уверяют - вода соответствует всем нормам. Рост тарифов объясняют повышением заработной платы работникам, увеличением затрат на ремонты, эксплуатацию зданий и закупку материалов для подготовки питьевой воды и очистки стоков. Говорят, больше всего средств направляют на оплату электроэнергии.

Харьков расположен в маловодной степной зоне. Источники питьевого водоснабжения значительно отдалены от города (от 40 км до 140 км). Для транспортировки и распределения питьевой воды КП «Харьковводоканал» вынужден использовать большие объемы электроэнергии в связи, с чем расходы на электроэнергию занимают наибольший удельный вес в стоимости услуги.

Последний раз тарифы на воду и стоки в Харькове увеличивались в прошлом году, весной. А до этого - осенью 2018-го.