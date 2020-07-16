30 миллионов на озеленение. Ботаники говорят, не все деревья приживутся, а антикоррупционеры твердят: можно сэкономить миллионы

Город зеленеет, а городская казна беднеет. Ведь, по данным специалистов харьковского антикоррупционного центра, эти деревья Департамент коммунального хозяйства покупает по завышенным ценам.

Всего, говорит аналитик Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, «Харьковзеленстрой» планирует высадить в течение лета деревьев примерно на тридцать миллионов гривен.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

З яких там більше 20 мільйонів - це на сад Шевченка, більше 5-ти мільйонів - це Саржин яр і вся інша сума, там декілька мільйонів інші місця, наприклад там Данилевського вулиця, Гагаріна, сквер «Стрілка», як я вже сказав, алея Майдану Свободи і так далі, і так далі.

Пока же прошли закупки и біли заключены договоры на небольшие суммы - где-то на приобретение сотни деревьев для различных локаций города. К примеру, остролистные клены «глобозум» для проспекта Гагарина закупают высотой более двух метров по три с половиной тысячи за деревце. А такие же клены, выше только на метр, для сквера «Стрелка» горсовет покупает аж за 21 000 гривен.

Лисичкин говорит: точно такой же трехметровый клен Киев приобрел дешевле 5 тысяч гривен. Вопросы у антикоррупционеров имеются и к европейской липе, закупленной для аллеи вдоль площади Свободы - на нее горсовет не пожалел отдать больше 15 тысяч за каждое деревце высотой до 5 метров.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

На нашу думку, це завищення ціни, бо така ж сама липа в іншому кошторисі - 500 метрів від майдану Свободи, вулиця Данилевського - 10 лип по вулиці Данилевського, кожна по 5300.

Поэтому, по подсчетам специалистов, только на этой позиции горсовет переплачивает почти 400 000 гривен.

Юрий Бенгус, ст. преподаватель кафедры ботаники ХНПУ им. С. Сковороды

Може бути така ціна, але звісно, якщо є факти закупки однакових рослин за різними цінами, та виникає питання, чому це відбулось.

Но вот именно на аллее вдоль площади Свободы деревья, говорят ботаники, заменяют уже не впервые и будут это делать, вероятно, и в дальнейшем, говорит Юрий Бенгус, потому что им здесь очень трудно выжить - чтобы деревце чувствовало себя более или менее комфортно, надо, чтобы лунка была в два или даже в три раза больше кроны липы и была немного углублена, а не как сейчас. И климат для этого вида лип здесь не очень подходит. Поэтому эта красавица, которой, говорит специалист, где-то два года, - уже пожелтела.

Юрий Бенгус, ст. преподаватель кафедры ботаники ХНПУ им. С. Сковороды

Умови змінились, бо в місті вирубається багато дерев і стає більше асфальту - змінюється клімат, то дереву важче і доглядати за ним треба більш затратно. Цього року вона ще не загине, але якщо таке скидання листя буде ще кілька років, то на таке ослаблене дерево нападуть хвороби, шкідники, і воно само може загинути. Тому або треба доглядати краще, або треба змінювати асортимент дерев.

Это или должны быть другие виды лип, которые более устойчивы к засушливым условиям, или полевой клен, или, в крайнем случае, белая акация.

Разобраться во всех вопросах напрямую с директором Департамента коммунального хозяйства Алексеем Богачем не удалось - на звонки он не отвечал, а сообщение прочитал, впрочем, ответа в течение дня так и не предоставил.