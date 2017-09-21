В Харькове появится общественный бюджет - мэрия

21 сентября 2017 г. 18:41
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В горсовете уверяют, что жители города смогут подать собственное предложение о том, на какие цели можно выделить деньги из общественного бюджета и проголосовать за те проекты, которые посчитают наиболее важными для Харькова.

Подавать разработанные проекты смогут как физические лица, так и общественные организации, обещают в мэрии. Начнет действовать программа в следующем году. В 2018-м на так называемый бюджет участия запланировано 50 миллионов гривен, отметили в мэрии.

Подобные программы уже реализовывают  в Киеве, Днепре, Полтаве, Черновцах и Черкасах.

Также предусматривается разработка информационного портала "Активный харьковчанин", который в том числе будут использоваться для реализации программы "Общественного бюджета". На сесии Харьковского городского совета, которая прошла 20 сентября, на создание и сопровождение этого сайта выделили 600 тысяч гривен.

 

Видео: 

В Харькове появится общественный бюджет - мэрия

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