В Харькове проходит ярмарка меда: какие сорта и сколько стоит полезное лакомство в этом году

Наталья приехала в Харьков на медовую ярмарку из Луганской области. Уже в течение 20 лет женщина занимается пчеловодством. Говорит, что пасека у нее большая и она насчитывает 600 ульев. Обычно ей удается собирать несколько тонн меда, но в этом году урожай выдался небольшой. Наталья считает, что все - из-за погодных условий.

Наталья, пасечница

В первую очередь, для ранних сортов меда должно быть тепло, чтобы ночи были теплые - это в пределах 14-15 градусов тепла, ну и днем оптимально - это 27 -28 градусов тепла. Для того, чтобы был хороший медосбор. А в этом году, конечно, ночи холодные, и днем…

А вот Дмитрий с пасечным делом знаком с детства. Мужчина говорит, что это семейное дело, поэтому оно передается из поколения в поколение.

Выбор продукта на прилавках большой. Но цены в этом году выше, чем в прошлом, говорит пасечник, и все потому, что меда очень мало. Стоимость сладкого продукта зависит от сорта, поэтому она колеблется от 100 до 300 гривен за литр. Липовый мед стоит 250 гривен за литр. Гречишный – до 300. Что бы полакомиться медом из акации, придется потратить 300-350 гривен за литр.

Дмитрий, пасечник

Ну, самий дорогий, конєчно, акацієвий. Тим більше, що в цьому році, коли цвіла акація, шли дожді, і її дуже, дуже мало. Він, я не можу сказати, що чимось він кращий, просто його мало.

Хотя цены немного и кусачие, но покупателей хватает, и мед берут с удовольствием.

Людмила в Харьков приехала по делам, увидела ярмарку и не смогла пройти мимо. Женщина говорит, что мед любит вся ее семья, поэтому дома всегда есть баночка сладкого продукта.

Людмила, посетительница ярмарки

Все перепробовала. Понравился необычный мед, который называется… короче, мед из леса. Вкус - я даже такого никогда не пробовала. Но с каким-то медом его можно сразу отличить, и он очень вкусный.

Цвет меда зависит от сорта. Если это цветочный мед, то он будет светло-желтого цвета. Гречишный – коричневый, а вот липовый имеет янтарный окрас.

Кроме меда, можно приобрести и прополис, пасечник уверяет, что это хороший природный антисептик. Есть и орехи в меду. Дмитрий говорит, люди любят такие вкусности. Так как мед вытягивает лишнюю влагу, орехи становятся более хрустящими, поэтому такая продукция долго не стоит. Полезные свойства имеют и соты.

Дмитрий, пасечник

Мед обогащен легоцином, природным антибиотиком. То есть в ньому, это не центробежний мед, он не був в медогонці, він - один із самих корисних медів. Його розжовувать для лечения десен. І дітки смакують більше такий медочок, чім в баночкє.

Некоторые мед покупают маленькими порциями, но берут несколько разных сортов, чтобы попробовать и выбрать, какой больше нравится. А те, кто уже нашел продукт, который по вкусу, - покупают большими порциями, чтобы его хватило на дольше.