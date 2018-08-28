В Харькове пройдет пленарное заседание сессии областного совета

30 августа в Харькове в зале заседаний Дома советов состоится пленарное заседание XVIII сессии областного совета.

Об этом сообщается на сайте Харьковского областного совета.

Заседание назначено на 10 часов утра.

Облсовет планирует обратиться к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины с предложением изменить Бюджетный кодекс Украины в части зачисления 5% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата в специальный фонд местных бюджетов, что, по мнению депутатов, позволит более эффективно использовать эти средства, в том числе на развитие дорожного хозяйства и инфраструктуры громад.

Также среди вопросов, представленных на рассмотрение на заседании, есть такие вопросы как вопрос об утверждении Программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года в Харьковской области.

Также депутаты планируют утвердить региональную Программу реформирования системы институционального ухода и воспитания детей в Харьковской области на 2018-2026 годы и внести изменения в Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2018 год, в Программу развития дорожного хозяйства Харьковской области на 2018-2020 годы и в Положение о дорожном фонде Харьковской области.

Также на заседании планируется решить ряд вопросов по некоторым коммунальным предприятиям и ряд кадровых вопросов.