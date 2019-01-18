В Харькове рабочие пикетировали Управление налоговиков

Сегодня работники предприятия "Автопромпідшипник" устроили пикет возле Главного управления Фискальной службы Харьковской области. По постановлению Ленинского районного суда налоговики проводили изъятие документов.

Однако следователь решил провести инвентаризацию на складе. Точных сроков руководству он не сообщает, так что люди волнуются, не затянется ли это надолго, ведь инвентаризация почти 7000 наименований товара может потребовать массу времени. Также были изъяты жесткие диски всех компьютеров.

Сергей Мотора, коммерческий директор "Автопромпідшипник"

В специфике товара милиционеры не ориентируются, потому как очень специфично - подшипники. Чтоб посчитать этот склад, надо, наверное, полгода. Он получил приказ, понимал абсурдность всей ситуации, но продолжал. На сегодня - уже четвертый день. На сегодня вот четвертый день компания не работает, она заблокирована

Алексей Богомолов, адвокат предприятия, говорит, что изъятие происходят по подозрению в создании фиктивного предприятия, однако никаких признаков фиктивности он не видит. Кроме этого, дело было инициировано киевским управлением, а значит, и дело должно рассматриваться в киевском суде, а не в харьковском - как в этом случае. Действия полиции он считает незаконными.

Алексей Богомолов, адвокат

Хочу зауважити, що нормами чинного кримінально-процесуального законодавства такої слідчої дії, як проведення інвентаризації на підприємстві. Вважаю, що такі дії поліції є явним перевищенням влади

К протестующим выходит Николай Рыбаков, начальник фискальной службы области. Он говорит, что этим делом занимается Офис крупных налогоплательщиков, структурная организация ГФС, которая не находится под его непосредственным руководством. Он советует обратиться в полицию, но люди говорят, что до окончания следственных действий оспаривать им попросту нечего.

Николай Рыбаков, начальник ГФС области

ГУ ДФС - працівників у Харківській області не було. - Були... - Але Офісу великих платників податків

Николай Рыбаков, начальник ГФС области

Ситуация такая же была бы, если бы мы не взяли у какого-то предприятия налоги, и пришли под стены вашего предприятия, и говорили бы - все бизнесмены уклоняются от уплаты налогов. Ну вот примерно так же.

Однако Николай Рыбаков обещает передать жалобу людей своему руководству, которое в свою очередь уже может повлиять на Офис крупных налогоплательщиков в Киеве.

После того, как жалоба передана, митингующие собираются шествовать к облгосадминистрации. И обещают, что если все не решится, то они дойдут аж до Киева.