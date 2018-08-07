В Харькове работница банка два года обворовывала клиентов

07 августа 2018 г. 11:07
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Правоохранители сообщили о подозрении работнице банка в Харькове, которая присваивала деньги клиентов, по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Женщина, злоупотребляя служебным положением, завладела деньгами клиентов банка на сумму свыше 200 000 гривен.

С 2015 по 2017 годы 55-летняя заведующая филиалом банка подделывала документы на выдачу наличных и таким образом получала деньги клиентов из кассы.

Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

 

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