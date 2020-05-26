В Харькове рассчитали тарифы на воду на будущий год

Сегодня, 26 мая, в КП «Харьковводоканал» прошли открытые слушания по пересмотру тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в связи с карантином мероприятие провели онлайн в формате zoom-конференции. В нем приняли участие более 30 человек - представители предприятия, городского совета, общественности.

По информации заместителя генерального директора - директора финансово-экономического департамента КП «Харьковводоканал» Яны Хайло, до 1 июня предприятия Украины обязаны представить в Национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, расчеты тарифов на 2021 год.

Так, в КП «Харьковводоканал» предлагаются следующие тарифы:

на централизованное водоснабжение:

- субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (водоканалы) – 6,21 за 1 м³ (без НДС), 7,452 грн за 1 м³ (с НДС). Рост - на 16,7%;

- населения и юрлиц – 15,50 грн за 1 м³ (без НДС), 18,60 грн за 1 м³ (с НДС). Рост - на 22,1%;

на централизованное водоотведение:

- субъектов хозяйствования в сфере ЦВО – 3,02 грн за 1 м³ (без НДС), 3,624 грн за 1 м³ (с НДС). Рост - на 28,5%.

- населения и юрлиц – 9,19 грн за 1 м³ (без НДС), 11,028 грн за 1 м³ (с НДС). Рост - на 19,7%.

Как отметила Яна Хайло, при формировании новых тарифов на предприятии учли прогнозный индекс роста цен производителей промышленной продукции, прогнозируемый рост прожиточного минимума, от которого зависит размер фонда оплаты труда и отчислений, - на 5,3%, увеличение расходов на электроэнергию – на 18,7%. Также в связи с изношенностью водопровода (57,5%) и канализационных коллекторов (79,9%) в стоимость услуг включили средства на ремонт фонда предприятия.

По словам директора финансово-экономического департамента, благодаря закупке электроэнергии напрямую у оператора рынка предприятие и так удерживает рост тарифов на 7-8%.

«В затратной части тарифов более 45% составляет стоимость электроэнергии. Наше предприятие - одно из первых в Украине получило лицензию на электроэнергию, и мы закупаем ее напрямую на рынке, а не у оператора. Это позволило снизить рост тарифов, но стоимость электроэнергии постоянно растет», - отметила Яна Хайло.

Она сообщила, что до начала лета предприятия страны должны передать расчеты в НКРЭКУ, и предполагается, что новые тарифы будут приняты до конца года.

Директор департамента напомнила, что тарифы устанавливает не коммунальное предприятие, а НКРЭКУ.

«Согласно нашим расчетам, увеличение тарифов произойдет в среднем на 21,2%, но это не догма. Документы рассмотрят в Киеве, и какие тарифы будут приняты в декабре 2020-го или начале 2021 года, мы не знаем. Также регулятор имеет право корректировать тарифы, проводить актуализацию, то есть самостоятельно увеличить или уменьшить их», - отметила Яна Хайло.

Сейчас в городе действуют тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые были приняты 5 февраля 2020 года.