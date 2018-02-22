В Харькове расширили перечень льготников для бесплатной установки счетчиков

22 февраля 2018 г. 11:12
260 просмотров

Перечень льготных категорий граждан, которые могут подать заявку на бесплатную установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, расширили. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Соответствующее решение было принято 21 февраля на сессии Харьковского городского совета.

Таким образом, льготу предоставили: 

- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые не могут передвигаться (до 18 лет);

- семьям, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);

-  семьям, воспитывающих детей, больных ДЦП (до 18 лет);

- семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II групп;

- неработающим родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью согласно Закону Украины «О государственной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;

- лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;

- семьям матерей-героинь;

- одиноким матерям с двумя и более детьми до 18 лет;

- лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.

Напомним, также за счет средств городского бюджета приборы учета воды также устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; лицам пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; участникам АТО.

Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.