В Харькове разоблачили нелегальный игорный бизнес: выявлено два подпольных казино

Правоохранители разоблачили группу из шести человек, которые организовали незаконный игорный бизнес в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, в состав организованной группы входили 6 человек, в том числе иностранцы. Злоумышленники в течение текущего года наладили противоправную деятельность в двух заведениях на территории города, которые были оснащены 22 игровыми автоматами и электронной пневматической рулеткой на 6 игроков.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в помещениях игорных заведений полицейские изъяли около 40 000 гривен, специальное оборудование для проведения азартных игр, а также компьютерную технику и черновую документацию.

На данный момент всем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 170 000 до 680 000 000 гривен.