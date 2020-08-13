В Харькове разоблачили незаконную деятельность «логистических центров»: изъято 2 миллиона гривен

Пограничники разоблачили преступную схему деятельности так называемых «логистических центров», которые действовали в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

«Злоумышленники, используя преступную схему, ввозили в Украину из стран Западной Европы и Турции товарно-материальные ценности с уклонением от уплаты налога. В дальнейшем грузы переправлялись через украинско-российский участок границы незаконным образом или реализовывались на рынках Харькова», - сказано в сообщении пресс-службы харьковских пограничников.

В ходе дальнейшей проверки оперативниками установлено, что злоумышленники «предоставляли дополнительные услуги», а именно: обналичивали средства, полученные преступным путем, а также проводили их обмен и вывод за границу.

На днях правоохранители с привлечением спецподразделения «ДОЗОР» провели ряд обысков, по результатам которых из незаконного оборота были изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен, компьютерная техника, банковская и бухгалтерская документация. Все изъятое в дальнейшем может быть использовано в качестве доказательств преступной деятельности.

Сейчас следственно-розыскные мероприятия продолжаются.