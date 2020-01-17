В Харькове с двух человек взыщут более 900 тысяч гривен за пользование землей

В Харькове с двух граждан взыскано свыше 900 тысяч гривен в пользу государства за незаконное пользование земельным участком без оформления соответствующих правоустанавливающих документов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Натальи Коваленко, установлено, что на территории Немышлянского района Харькова расположено нежилое здание, право собственности на которое зарегистрировано за двумя гражданами на основании договора дарения еще с 2014 года, однако земля под данным объектом недвижимости до настоящего пор не оформлена.

В соответствии со ст. 206 Земельного кодекса Украины право собственности на земельный участок, право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации этих прав. Использование земельного участка до получения документа, удостоверяющего право на него и государственной регистрации, запрещается.

Итак, земельный участок, на котором расположен объект нежилой недвижимости, использовался без оформления каких-либо прав на него, а установленная арендная плата не выплачивалась.

Тем самым наносился ущерб интересам территориальной общины Харькова в лице Харьковского городского совета.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, который был полностью удовлетворен.