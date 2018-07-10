В Харькове сахарный завод, фиктивно «реализовывая» товар, уклонился от уплаты налогов на 20 миллионов гривен

Крупное предприятие на протяжении 2017 – 2018 годов по документам осуществляло операции по реализации сахара собственного производства предприятиям, которые имеют признак «сомнительности», на общую сумму около 120 млн грн (в том числе 20 млн грн НДС).

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных налогоплательщиков налогв ГФС.

Как сообщается, руководителями большинства из этих предприятий являются физические лица с адресом регистрации на временно неподконтрольной территории и такие, по которым открытые уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности: фиктивное предпринимательство; умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); подделка документов, штампов и бланков.

В ходе уголовных производств, открытых по вышеупомянутым операциям, правоохранители установили, что предприятия-покупатели были созданы с целью реализации незаконной деятельности, а именно для осуществления бестоварных операций предприятиями реального сектора экономики с целью искусственного занижения ими налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет.

На основании материалов, собранных в ходе отработки указанных сомнительных операций и с целью недопущения потерь бюджета Харьковским управлением Офиса крупных плательщиков налогов ГФС вышеупомянутая схема уклонения от налогообложения разоблачена.