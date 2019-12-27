В Харькове снизили тарифы на отопление и горячую воду

В Харькове снижены тарифы на отопление и горячую воду. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес.
Его заявление было опубликовано на сайте Харьковского горсовета.
Мэр сообщил, что во вторник, 24 декабря, он принимал участие в заседании Совета развития громад и территорий под председательством Президента Украины.
«Глава государства Владимир Зеленский поставил задание перед всеми руководителями органов местного самоуправления - снизить тарифы на тепло. В тот же день Кабинет Министров Украины принял постановление №1082, в котором расписал механизм снижения цен на газ для населения», - сообщил Кернес.
По его словам, новые тарифы будут применены к декабрьским платежкам, которые харьковчане получат в январе.
Таким образом:
1) Уменьшение начислений для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду;
2) Уменьшение начислений для 2-комнатных квартир в среднем составит 428 грн на тепло и 172 грн на горячую воду;
3) Уменьшение начислений для 3-комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду.
«Также при начислении оплаты за теплоснабжение в декабре будут учтены в сторону уменьшения температура наружного воздуха и качество предоставляемых услуг», - сказано в заявлении городского головы.