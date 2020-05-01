В Харькове снова заработали рынки. Соблюдают ли правила карантина торговцы на Салтовке?

С 1 мая в Украине снова заработали продовольственные рынки. Решение рание приняли в Кабмине. Однако это возможно только с учетом соблюдения карантинных норм. За этим должна следить Госпродпотребслужба. На рынке "Солли" на Салтовке продавцы - в масках и перчатках, руки также обрабатывают антисептиком и протирают полки специальными растворами каждый час.

У прилавков с товарами для сада и огорода - немноголюдно. Продавцы говорят - из-за проблем с транспортом спрос низкий, потому что на дачу на майские праздники в этот раз могут поехать не все.

Екатерина, продавец:

Сюда руками никто не лазит. Боже упаси, я даже сама не разрешаю, сама набираю. Сколько надо, все есть, дезинфектор. Раз раз раз, попшикали. Все обработали. Вот такое вот. Спрос небольшой, маленький спрос. В связи с чем? Транспорт не ездит, в основном, товар покупают, у кого дача, с деревень приезжают.

Торговые точки продавцы отгородили защитной пленкой, обустроили рабочие места по правилам карантина накануне.

Юрий, реализатор товара:

Картошку сумскую мы возим сами, из Сумской области. Поехали, вернулись в пол 10 вечера. От своих коллег по рынку узнал, что надо сделать вот так вот и так вот.

Больше всего людей - возле торговых точек с овощами и фруктами. Работники нарисовали мелом разметку на асфальте. Чтобы покупатели держали дистанцию. Правда, некоторые посетители рынка этими правилами пренебрегают, выстраиваясь в очереди. Ведь цены по сравнению с пасхальными немного упали, еще и поторговаться можно.

Ирина, продавец:

И такое, и для людей, и большое в машине, и вытираются столы, администрация рынка каждый час проходят. Убирают, подметают. Так как мы открылись, так как нам дали торговать, у нас цены по сравнению с Пасхой, подешевели. Неделю мы сидели дома, не можем вам сказать, насколько они могли поменяться.

Люди говорят, деньги заканчиваются, а до завершения карантина - еще долго, поэтому стараются экономить на многих вещах. В том числе на продуктах. Чаще отказываются от мяса и рыбы, отдавая предпочтение овощам. И на рынке - больше отечественной продукции, отмечают люди.

Эмма, покупательница:

Картошку, морковку, все овощи, потому что в супермаркете гораздо дороже.

Сергей, покупательница:

Тот, кто умеет выбирать... Даже взять розовый помидор. Бывает резиновый, а бывает нормальный. Свежая зелень в пучках, я вот купил салат, листья салата, за пучок отдал 5 гривен. Разве купите это в супермаркете? Супермаркеты - это для ленивых.

Сергей, покупатель:

Долго ждали, когда откроются рынки, звонили знакомым, вчера узнавали точно. Основное, что в супермаркете не купить, свежих огурчиков. В супермаркетах одно, тут - другое.

Ирина, покупательница:

Здесь все наше, украинское, в магазинах - капуста албанская, помидоры - неизвестно какие. Я вообще поддерживаю отечественного производителя, надо подымать нашу экономику. а не поддерживать кого-то.

Главные условия работы рынков по всей Украине, отметили киевские чиновники, соблюдение санитарных норм не только продавцами, но и покупателями. Это касается использования маски или респиратора во время посещения рынка, содержания безопасной дистанции. В противном случае - продовольственные точки будут закрывать и штрафовать.