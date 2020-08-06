Суд вернул из аренды земельный участок стоимостью свыше 15 млн грн территориальной общине Харькова

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление местной прокуратуры к одному из обществ с ограниченной ответственносью о расторжении договора аренды земли и возвращение спорного земельного участка стоимостью свыше 15 млн грн территориальной общине Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, обществу с ограниченной ответственностью был предоставлен в аренду земельный участок на территории лесопарка в Шевченковском районе.

По данным правоохранителей, ООО не выполняет условия заключенного договора аренды земли, а именно: не платит арендную плату с 2013 года. Кроме того, указанный земельный участок по состоянию на настоящее время остается незастроенным.

Решение суда вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.