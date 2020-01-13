В Харькове тарифы на отопление и горячую воду снизились почти на четверть - ХТС

В Харькове в связи со снижением цены на природный газ будет уменьшена стоимость отопления и горячего водоснабжения для всех категорий потребителей.
Об этом сообщается на сайте КП “Харьковские тепловые сети”.
По данным ХТС, с целью реализации постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 №1082 принято решение об уменьшении размера начислений в январе месяце 2020 за потребленные в декабре 2019 отопление и горячую воду.
Так, суммы начислений потребителям по декабрь 2019 будут уменьшены:
Тепловая энергия:
- для нужд населения: на 23,40%
- для нужд бюджетных учреждений: на 21,60%
- для нужд других потребителей: на 22,65%
- для нужд религиозных организаций: на 23,57%
Услуги по централизованному отоплению:
для абонентов жилых домов:
- с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии на 23,14%
- без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии на 23,14%
Услуги по централизованному снабжению горячей воды:
- при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей воды: на 20,62%
- при отсутствии полотенцесушителей: на 20,42%.
Как отмечается, соответствующие уменьшения начислений будут отражены в платежных квитанциях, которые потребители получат в январе месяце 2020 года.