В Харькове у недобросовестного арендатора забирают земли на 63,5 миллиона гривен

22 января 2019 г. 10:57
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Прокуратура направила в Хозяйственный суд области иск о возвращении из недобросовестной аренды 3 га земли в «зеленом» районе города и взыскания задолженности за пользование участком.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, речь идет о землях стоимостью более 63500000 гривен по ул. Батумской, которые в ​​2006 году получило в аренду одно из местных предприятий. 

На участке должны были построить дом отдыха. Однако до сих пор строительство не началось. 

Более того, с конца 2016 года арендатор перестал платить деньги за пользование землей.

Таким образом, земли рекреационного назначения простаивали более 10 лет, а арендатор нарушил существенные условия договора.

В исковом заявлении прокуратура требует возвращения участка территориальной общине Харькова.

 

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