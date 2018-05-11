В Харькове утвердили новые тарифы на квартплату

Сегодня, 11 мая, исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, средний размер квартплаты возрастет с 2,83 грн до 3,4 грн за 1 кв. м.

По его словам, основанием для такого шага стал рост минимальной заработной платы, что вызвало необходимость повышения зарплаты работникам коммунального хозяйства. Так, планируется увеличить их среднюю заработную плату до 4477 грн, сейчас она, согласно нынешнему тарифу, составляет 3722 грн.

«Это минимально необходимый размер увеличения. Таким образом, будет возможность платить зарплату работникам согласно действующему законодательству, т.е. не меньше минимальной. Это не высокий уровень заработной платы, поскольку средняя зарплата по городу составляет 7156 гривен. Дополнительное увеличение зарплаты повлекло бы за собой еще больший рост стоимости услуги, поэтому принято оптимальное решение, которое даст возможность и выплачивать зарплату, и не так высоко поднимать тариф», - отметил Михаил Фатеев.

Он подчеркнул, что стоимость услуги утверждается для каждого дома отдельно, объявления с новыми тарифами на квартплату были развешены на каждом из подъездов жилых домов города.