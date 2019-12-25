В Харькове в начале нового года заработает автоматизированная система оплаты парковки

25 декабря 2019 г. 12:00
1 просмотр

В Харькове 24 декабря на заседании исполнительного комитета городского совета было утверждено Положение об автоматизированной системе контроля оплаты стоимости услуг по парковке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам заместителя директора Департамента регистрации и цифрового развития Галины Литвинец, система, разработанная для смартфона, будет состоять, в частности, из следующих компонентов:
- приложение для водителя;
- приложение для инспектора по парковке;
- веб-портал водителя.

Система позволит с помощью мобильного приложения осуществлять безналичную оплату стоимости услуг по парковке и предоставит водителям информацию о городских парковках, а также позволит инспекторам контролировать оплату за парковку в автоматическом режиме, привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил остановки, стоянки и парковки транспорта.

По информации Галины Литвинец, автоматизированная система начнет работать в Харькове уже в январе следующего года.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.