В Харькове в Управлении соцзащиты выявили нарушений на 3,8 миллионов гривен

Во время ревизии в Управлении труда и социальной защиты населения в Шевченковском районе Харькова специалисты Госаудитслужбы обнаружили нарушения, которые привели к потерям финансовых ресурсов на общую сумму 3 853,35 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы.

Ревизия охватывала период проверки с 1 января 2014 года по 1 декабря 2017 года.

Из-за невозврата поставщиками коммунальных услуг неиспользованных сумм субсидий после завершения отопительного сезона государственный бюджет недополучил 3 746,85 тысяч гривен.

Также в результате предоставления харьковчанами, обратившимися за назначением жилищной субсидии, недостоверных данных о полученных доходах или из-за непредоставления информации о приобретении автотранспорта, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен, было излишне начислено субсидий на оплату ЖКУ на общую сумму 106,50 тысяч гривен.

Благодаря ревизии обеспечено возмещение выявленных потерь на сумму 336,16 тысяч ривен.

Начальнику управления ревизоры направили требование о полном устранении выявленных нарушений, а также предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства.

Материалы ревизии передали на рассмотрение в прокуратуру.