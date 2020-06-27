В Харькове впервые проходит Всеукраинский съезд авиастроителей

В Харькове впервые в истории Украины проходит Всеукраинский съезд авиастроителей. В мероприятии принимают участие представители ведущих предприятий авиапромышленной отрасли, в частности ГК «Антонов», АО «Мотор Сич», ГП «Ивченко-Прогресс», компания FED (АО «ФЭД»), ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» и др.

Как отмечают в пресс-службе ассоциации «Укравиапром», на съезде будут рассмотрены вопросы о текущей ситуации на предприятиях отрасли и перспективы сохранения и развития авиационной промышленности Украины. По словам президента ассоциации Виктора Попова, в условиях развития авиастроительной отрасли крайне важно выработать единую государственную политику в этой сфере.

«Мы можем гордиться украинским авиастроением, но именно сегодня оно нуждается в государственной поддержке. К сожалению, до сих пор не принята Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины, отсутствует центральный орган исполнительной власти, который реализовал бы государственную политику в области авиастроения. С целью выработки конкретных механизмов консолидации авиастроительных предприятий и преодоления кризисных явлений в авиастроении мы проводим Всеукраинский съезд авиастроителей», - отметил Попов.

Постановление о созыве Всеукраинского съезда авиастроителей было принято 18 июня совместным решением профсоюза авиастроителей Украины, Ассоциации предприятий авиационной промышленности «Укравиапром» и Объединения организаций работодателей авиационной промышленности Украины.