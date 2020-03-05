В Харькове ввели новый график подачи отопления

КП «Харьковские тепловые сети» перешло на особый график регулирования тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам заместителя главного инженера КП «Харьковские тепловые сети» Евгения Зинченко, среднесуточная температура наружного воздуха в Харькове сейчас составляет 11-12 градусов тепла и более.

Как отмечается, согласно нормативным документам, отопительный сезон прекращается, когда на протяжении трех суток температура воздуха на улице - 8 градусов тепла, но до конца отопительного сезона еще минимум месяц, и погода может измениться. Поэтому, чтобы сэкономить ресурсы и избежать перегрева зданий, на предприятии перешли на график группового регулирования тепла.

«Продолжительность отключения тепла зависит от среднесуточной температуры наружного воздуха. При 11 градусов тепла длительность отключения составит 12 часов, то есть на 12 часов отопление отключаем, на 12 - подаем. Это позволит удерживать нормальную температуру внутри помещений, не выхолаживать дома, и людям будет комфортно. Если этого не делать, в домах будет 28 градусов и более», - отметил Евгений Зинченко.

По его словам, сегодня первый день перехода на новый график, и на предприятии отслеживают особенности разных объектов. Например, по обращению жителей окраин города подачу тепла будут прекращать днем и включать ночью, потому что там традиционно ветренее.

График группового регулирования применяют в домах, которые подключены к центральным тепловым пунктам.

Заместитель главного инженера сообщил, что также есть много домов старой застройки – в центре, Индустриальном районе, на старой Салтовке, которые подключены к магистральным камерам. Там бригады вручную снижают расход теплоносителя.

«Нужно много персонала, потому что нужно это делать два раза в день. Понижаем давление на теплоисточниках, но этого зачастую недостаточно, и где поступают обращения людей, что жарко, выезжает бригада и вручную снижает расход теплоносителя, чтобы температура внутри была макисмально близкой к санитарным нормам - 18-20 градусов», - сообщил заместитель главного инженера.

По его словам, в связи с принятыми мерами харьковчане будут меньше платить за тепло. Жители домов, где установлены счетчики, увидят фактический объем потребления ресурсов, остальные - могут отталкиваться от коэффициента температуры наружного воздуха.

«Есть специальная методика расчета, где основной критерий, по которому рассчитывается тепло, - показатель температуры наружного воздуха, и этот коэффициент будет снижаться», - пояснил заместитель главного инженера.

Он отметил, что учреждения социальной сферы (школы, больницы и т.д.) сами регулируют подачу теплоносителя.

Евгений Зинченко объяснил, что если сейчас прекратить отопительный сезон, то в случае похолоданий заново подать теплоноситель будет трудно.

«Повторно систему запустить очень сложно, это будет завоздушивание систем в домах и другие моменты, которые нужно будет устранять. Небольшое снижение температуры ожидается через 10 дней, похолодание - в третьей декаде марта. Тогда уменьшим интервал подачи тепла и перейдем на три очереди по 8 часов», - рассказал Евгений Зинченко.

Отметим, что обращения по поводу принимаются на предприятии и в информационно-диспетчерской службе «15-62».