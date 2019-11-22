В Харькове выявили цех по нелегальному производству табака для кальяна

Правоохранители выявили в Харькове цех, где незаконно производили табак для курения кальяна.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Артура Оганнисяна, 20 ноября 2019 в ходе обысков на территории частных домовладений в Харькове и Павлограде правоохранители разоблачили незаконную деятельность по производству табака для курения кальяна.

Нелегальное производство организовали двое мужчинам. Кроме изготовления многокомпонентных смесей, злоумышленники занимались еще реализацией контрафактной продукции (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

Во время обыска правоохранители изъяли около 300 кг листьев табака, 60 кг готовой контрафактной продукции, оборудование и около 10 000 пачек табака иностранного производства без марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условиях хранения и медицинских предостережениях.

В случае установления опасных для жизни и здоровья веществ в составе табака для курения кальяна фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об аресте изъятого имущества.