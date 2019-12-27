В Харькове подпольно производили алкоголь: изъято около 20 тысяч бутылок фальсификата

В Харькове во время досудебного расследования одного из уголовных производств правоохранители обнаружили и изъяли около 20 тысяч бутылок незаконно изготовленного промышленным способом алкоголя с целью его сбыта.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Вся незаконно изготовленная группой харьковчан продукция реализовывалась по ценам ниже, чем минимальная розничная цена, установленная государством, с поддельными марками акцизного налога, без обязательной уплаты акцизного налога.
По данному факту открыты два уголовных производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Кроме того, правоохранители изъяли около 40 обнаруженных ТетраПаков суррогатного алкоголя и других веществ, используемых для незаконного изготовления алкогольных напитков.
Изъятая продукция направлена на экспертизу, после получения результатов которой будет решаться вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 204 УК Украины.
Кроме того, во время досудебного расследования еще одного уголовного производства в Харькове обнаружен незаконный разлив спирта и грузовой автомобиль, в кузове которого находилось 12 тонн жидкости.
Также проведен осмотр гаража, в котором обнаружили кустарно изготовленную жидкость, похожую на спирт, и оборудование.
Сейчас в суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятую продукцию, автомобиль и предметы производства.
Злоумышленникам грозит лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.