В Харькове выявили партию контрабандного алкоголя почти на 300 тысяч гривен

05 марта 2018 г. 12:14
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В Харькове налоговики выявили очередной факт незаконной реализации элитного алкоголя.

Об этом информируют в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

По информации и.о. начальника оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Дениса Корзинного, было установлено, что 24-летний харьковчанин через Интернет, а также из магазина  реализует контрабандный импортный элитный алкоголь, на которых нет  марок акцизного налога  и без лицензии на право торговли подакцизными товарами.

«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 УК, проведены обыски по адресу, где осуществлялась реализация и хранение элитного алкоголя и в автогаражном кооперативе, где осуществлялось его хранение », - сообщил Денис Корзинный.

В ходе обысков обнаружили и изъяли 458 бутылок (55,4 дал)незаконного  элитного алкоголя ориентировочной стоимостью 296 тысяч и автомобиль ориентировочной стоимостью 200 тысяч гривен.

Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет 496 тысяч гривен.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц и каналы поставок контрабанды и места ее реализации.

Также правоохранители будут ходатайствовать об аресте изъятого имущества.

 

 

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