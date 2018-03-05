В Харькове выявили партию контрабандного алкоголя почти на 300 тысяч гривен

В Харькове налоговики выявили очередной факт незаконной реализации элитного алкоголя.

Об этом информируют в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

По информации и.о. начальника оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Дениса Корзинного, было установлено, что 24-летний харьковчанин через Интернет, а также из магазина реализует контрабандный импортный элитный алкоголь, на которых нет марок акцизного налога и без лицензии на право торговли подакцизными товарами.

«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 УК, проведены обыски по адресу, где осуществлялась реализация и хранение элитного алкоголя и в автогаражном кооперативе, где осуществлялось его хранение », - сообщил Денис Корзинный.

В ходе обысков обнаружили и изъяли 458 бутылок (55,4 дал)незаконного элитного алкоголя ориентировочной стоимостью 296 тысяч и автомобиль ориентировочной стоимостью 200 тысяч гривен.

Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет 496 тысяч гривен.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц и каналы поставок контрабанды и места ее реализации.

Также правоохранители будут ходатайствовать об аресте изъятого имущества.