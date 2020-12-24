В Харькове выявили подпольные склады с контрафактным табаком почти 1,5 миллиона гривен

В Харькове правоохранители выявили подпольные склады с контрафактным табаком почти 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Правоохранители блокировали поставки в сеть розничной торговли контрафактного табака сомнительного качества.

По предварительным данным следствия, житель Харькова устроил на территории областного центра два подпольных склады для хранения табака для кальянов неизвестного происхождения.

Контрафактный товар делец сбывал без марок акцизного сбора владельцам торговых точек, а также реализовывал в развлекательных заведений региона.

В месяц фигурант реализовывал более чем на миллион гривен контрафактной продукции.

Во время обысков на складах правоохранители обнаружили почти 600 килограммов табака.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет около 1,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 и ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному «бизнесу».