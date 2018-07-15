В Харькове задержали очередных "охотников за металлом"

На улицах города харьковские патрульные выявили очередных "охотников за металлом".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

13 июля патрульные получили сообщение о краже металлического радиатора отопления на бульваре Жасминовом в Харькове.

Свидетели указали прибывшим полицейским на двух мужчин, которые предположительно совершили кражу радиатора.

Полицейские передали задержанных мужчин следователям.

Кроме того, утром 14 июля во время патрулирования на улице Конторской полицейские обратили внимание на мужчину, который нес часть металлической ограды. Его происхождение мужчина полицейским объяснить не мог.

Для выяснения обстоятельств патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу.

Позже полицейские получили вызов на улицу Ивана Камышева.

Прибывшим на место патрульным, заявитель сообщил о краже люка.

Патрульные задержали трех мужчин, которые разбивали крышку люка, и передали их следователям.