В Харькове закупят новых троллейбусов на 10 миллионов евро, - ХАЦ

02 августа 2018 г. 11:51
1 просмотр

КП «Троллейбусное депо №3» собирается закупить новых троллейбусов на 10000000 евро.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, об этом стало известно из веб-портала открытых данных Харькова.

Согласно представленной информации, августе этого года будет объявлен открытый международный тендер.

Закупка нового транспорта состоится в рамках программы городского общественного транспорта в Украине за счет кредита Европейского инвестиционного банка, отметили в ХАЦ.

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили финансовое соглашение для финансирования проекта развития в

Украние городского общественного транспорта, которое действует с 11 мая 2017 года.

КП «Троллейбусное депо №3» закупит новые троллейбусы с низким уровнем пола: - односекционные - длиной 13,5 м., для 105 пассажиров, с 30 местами для сидения, и двухсекционные  -длиной 18,75 м., для 175 пассажиров, с 45 местами для сидения.

Всего планируется закупить односекциооных троллейбусов в три раза больше, чем двухсекционных.

Как отметили в ХАЦ, убыточность КП «Троллейбусное депо №3» за первое полугодие 2018 составила 15,7 млн.грн.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          В крупную охранную фирму требуются сотрудники охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.