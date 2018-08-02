В Харькове закупят новых троллейбусов на 10 миллионов евро, - ХАЦ

КП «Троллейбусное депо №3» собирается закупить новых троллейбусов на 10000000 евро.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, об этом стало известно из веб-портала открытых данных Харькова.

Согласно представленной информации, августе этого года будет объявлен открытый международный тендер.

Закупка нового транспорта состоится в рамках программы городского общественного транспорта в Украине за счет кредита Европейского инвестиционного банка, отметили в ХАЦ.

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили финансовое соглашение для финансирования проекта развития в

Украние городского общественного транспорта, которое действует с 11 мая 2017 года.

КП «Троллейбусное депо №3» закупит новые троллейбусы с низким уровнем пола: - односекционные - длиной 13,5 м., для 105 пассажиров, с 30 местами для сидения, и двухсекционные -длиной 18,75 м., для 175 пассажиров, с 45 местами для сидения.

Всего планируется закупить односекциооных троллейбусов в три раза больше, чем двухсекционных.

Как отметили в ХАЦ, убыточность КП «Троллейбусное депо №3» за первое полугодие 2018 составила 15,7 млн.грн.