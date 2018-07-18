В Харькове заменят тепломагистраль, из-за аварий на которой местные жители оставались без тепла

Харьковская тепломагистраль №94, которая подает тепло в несколько районов города, в том числе и на Салтовку, и на которой минувшей зимой несколько раз происходили аварии, будет заменена.

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес во время прямого эфира на своей странице в Фейсбук.

По этому вопросу Кернес рассказал, что в этом году Мировой Банк выделил 4 миллиона долларов, т.е., по словам мэра, это более 100 миллионов гривен, на приобретение труб диаметром 700 мм для замены данной аварийной тепломагистрали.

Напомним, из-за аварий на теплосетях прошлой зимой в Харьков прибывали представители Министерства регионального развития и службы по чрезвычайным ситуациям. В ходе данного срочного визита Эдуард Кругляк, заместитель министра регионального развития заявил, что городская власть должна вмешаться для того, чтобы посмотреть на финансирование этих сетей, потому что состояние теплосети, по его словам, неудовлетворительное.