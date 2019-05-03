В Харьковском облсовете состоится сессия

03 мая 2019 г. 10:45
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30 мая состоится  XХ сессия Харьковского областного совета.

Соответствующее распоряжение подписал председатель облсовета Сергей Чернов.

Начало заседания запланировано на 10:00.

В повестку дня внесены 34 вопроса и "разное".

В частности, депутаты планируют внести изменения в Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2019 год и в комплексную Программу социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы.

Кроме прочего, также на сессии будут рассмотрены вопросы об объявлении конкурсов на должности руководителей учебных заведений, находящихся в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области и о повторном объявлении конкурсов на должности руководителей коммунальных некоммерческих предприятий и учреждения здравоохранения, находящихся в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области.

 

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