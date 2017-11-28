В Харьковской области 50 тысяч газовых счетчиков потребителей требуют поверки

Приборы учета нужно поверять каждые пять или восемь лет. Для предоставления услуги бесплатной поверки счетчиков 50 тысячам клиентов ПАО "Харьковгаз" в тарифе не хватает около 10 млн грн. Поэтому в следующем году ПАО "Харьковгаз" сможет бесплатно поверить около 40% счетчиков, от потребности на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение пяти лет количество индивидуальных счетчиков клиентов ПАО "Харьковгаз" выросло почти на 50 тысяч.

Приборы учета нужно поверять каждые пять или восемь лет.

В следующем году необходимо поверить 50 тысяч счетчиков газа.

"При снятии счетчика газа на плановую поверку жители области не платят деньги за работы. Эти средства должны быть предусмотрены в тарифе на распределение газа. Однако реальная потребность в количестве поверок не соответствует расходам в тарифе", - отметил главный метролог ПАО "Харьковгаз" Георгий Жатов.

За последние три года расходы на поверку счетчиков, утвержденные регулятором в тарифе ПАО "Харьковгаз", увеличились на 8%. Однако уровень инфляции составил до 143%.

Действующий тариф, утвержденный регулятором - НКРЭКУ, позволяет предоставить эту услугу только 40% клиентов компании. Несоответствие предусмотренных затрат в тарифе с фактическими потребностями в 2018 году позволит бесплатно выполнить поверки счетчиков потребителей менее чем на половину.

Действующий тариф ПАО "Харьковгаз", который должен обеспечить бесплатные поверки, не учитывает ни увеличение количества домовладений со счетчиками, ни инфляционные процессы.