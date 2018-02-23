В Харьковской области бизнесмен под угрозой уголовной ответственности возместил в бюджет почти 1 миллион гривен налогов

Правоохранители выявили предпринимателя, который несколько лет не платил государству налоги, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации прокурора отдела прокуратуры области Сергея Фокина, в ходе досудебного следствия установлено, что один из руководителей регионального предприятия, предоставляющего услуги в сфере сертификации, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

"ООО не отсчитывало предусмотренные действующим законодательством расходы почти 2,5 года. Руководитель общества, имея непосредственный доступ к документам и банковских счетов организации, и достоверно зная о том, что некоторые предприятия-контрагенты никаких услуг для ООО не выполняли и товарно-материальных ценностей не поставляли, внес в бухгалтерский и налоговый учет ложные сведения о финансово-хозяйственные отношениях с ними. Это и дало возможность уклониться от уплаты почти 1 миллион гривен налогов ", - пояснил С. Фокин.

В связи с этим прокуратура начала уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

Под угрозой уголовной ответственности ООО уплатило в бюджет деньги в полном объеме.

Прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении бизнесмена от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины в связи с полным возмещением нанесенного ущерба.