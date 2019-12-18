В Харьковской области двое работников обокрали предприятие

Правоохранители разоблачили двух мужчин в краже подсолнечника с предприятия в Харьковской области.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 декабря в полицию поступило сообщение о краже около 500 килограммов семян подсолнечника с хлебной базы.
Полицейские установили, что к краже причастны двое работников предприятия - 59- и 25-летний мужчины.
Также они изъяли похищенный подсолнечник и автомобиль, на котором мужчины перевозили похищенное.
Как оказалось, злоумышленники похитили семена подсолнечника, чтобы продать.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.