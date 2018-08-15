В Харьковской области экс-голова сельсовета избежал тюрьмы, заключив соглашение с прокуратурой

15 августа 2018 г. 10:20
Источник: НАШІ ГРОШІ
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В Харьковской области суд признал виновным экс-главу Староводолажского поселкового совета Виктора Гапченко в служебной халатности, которая привела к потере бюджетных средств на сумму 115 тысяч гривен.

Об этом пишет «Харьковский антикоррупционный центр» с ссылкой на приговор Нововодолажского районного суда от 2 августа 2018 года.

На выборах 2015 году Гапченко был избран сельским головой Староводолажского сельского совета, от имени которого в апреле 2017 года заключил соглашение с ФОТ Деревянко по текущему ремонту освещения на сумму 151 тысячу гривен. 

Данной сделки нет в системе «Прозорро».

По данным суда, реальная стоимость выполненных строительных работ по текущему ремонту уличного освещения составила лишь 36 тысяч гривен. Что почти на 116 тысяч гривен меньше, чем было указано в актах выполненных работ, которые, не проверяя, подписал Гапченко.

Свою вину поселковый голова признал и заключил соглашение с прокуратурой.

Сторонами согласовано, что при утверждении соглашения обвиняемому будет назначено наказание в виде штрафа в размере двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 4250 гривен, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на год.

Кроме того, с Гапченко в пользу государства взыскали 28 600 гривен процессуальных издержек, т.е. всего Гапченко заплатит около 29% от суммы, которую потерял бюджет .

Следует отметить, что Гапченко регулярно игнорировал закон и не публиковал данные о закупках в системе «Прозорро».

Сейчас Старая Водолага входит в Нововодолажское ОТГ. 

В 2018 году Гапченко подавал электронную декларацию, как и.о. старосты Старой Водолаги.

Виктор Гапченко бессменно избирался председателем Староводолажского сельского совета с 2002 года.

 

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