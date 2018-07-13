В Харьковской области фермер незаконно получил в аренду земли и передал их в субаренду

В Харьковской области прокуратура через суд требует признать недействительными и отменить государственную регистрацию договоров аренды и субаренды земель стоимостью более 1500000 гривен и вернуть участки в собственность государства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевской местной прокуратуры Оксана Черкашина, один из местных жителей незаконно получил в аренду на 49 лет для ведения фермерского хозяйства почти 95 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Змиевского района.

По ее информации, мужчина обошел обязательную процедуру выкупа права на землю через аукцион. Поскольку он уже числился в соучредителях другого фермерского хозяйства и единоличным учредителем еще одного и имел в пользовании значительную площадь земельных участков на территории района, то по закону не имел права на бесплатное получение земель.

Более того, получив в аренду гектара, мужчина незаконно передал их в субаренду своим же фермерским хозяйствам.

Сейчас иск находится на рассмотрении суда.