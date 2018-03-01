В Харьковской области государству вернули полгектара леса

В Харьковской области по решению суда реально возвращено в государственную собственность 0,5 га леса и с недобросовестного арендатора взыскана задолженность за пользование участком.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В 2008 году арендатор заключил договор на пользование участком государственной собственности с одним из лесных хозяйств Харьковской области для рекреационных целей, рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич.

В 2012 году изменились ставки за пользование лесом и плата за аренду участка должна была вырасти, однако арендатор не внес соответствующие изменения в договор и, как следствие, платил заниженную сумму. В результате в бюджет не поступали средства в полном объеме.

С 2013 года арендатор вообще перестал выплачивать деньги за пользование участком. В результате этого возникла 3-летняя задолженность.

В сентябре 2016-го прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать долги с недобросовестного арендатора и расторгнуть договор пользования участком.

Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме.