 

В Харьковской области изъяли более семидесяти кубометров незаконно вырубленной древесины

26 июля 2019 г. 16:34
Автор: Александра Адамчук
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В Харьковской области полиция задержала шесть грузовиков, перевозивших семьдесят пять кубометров древесины дуба. Транспортные средства остановили в рамках программы противодействия уголовным правонарушениям, связанным с незаконной вырубкой леса

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП Харьковской области

Вантажівки зі стовбурами дерев поліцейські виявили в посадці села Кирилівка Красноградського району. На час прибуття нарядів поліції в лісосмузі знаходилися 7 молодиків. В автомобілях «ЗІЛ» та «КАМАЗ» з причепом поліцейські виявили 20 дубів різного діаметру від 32 до 42 сантиметрів. Крім того, на місці події знаходився автомобіль марки «УАЗ», в середині якого поліцейські виявили бензопили.

Кроме Красноградского района Харьковской области, нарушения обнаружили еще в двух. В Золочевском районе изъяли - двенадцать кубометров, а в Чугуевском - двадцать пять целых стволов дуба и пять кубометров - дров.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП Харьковской области

Під час проведення операції на території Чугуївського району правоохоронці виявили та припинили незаконну порубку лісу на базі лісництв державних підприємств Харківської області.

По трём выявленным фактам, говорят представители полиции, открыты уголовные производства по статье незаконной вырубки леса.

Правонарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Относительно транспортных средств и груза вопрос еще решается, к тому же специалисты подсчитывают сумму нанесенного ущерба.

 

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