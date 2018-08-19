В Харьковской области капитально ремонтируют 200 школ

Текущие ремонты и обновление материально-технической базы проводят почти во всех учебных заведениях региона.

«Готовим школы региона к учебному году. Ждем почти 240 тысяч учеников, среди которых 27 тысяч - первоклассники», - сообщила глава ХОГА Юлия Светличная.

Работы в общеобразовательных учебных заведениях области финансируются из бюджетов всех уровней. Реконструкции и капремонты проходят в 200 учебных заведениях. Всего в них уже отремонтировали почти 5 тыс. квадратных метров кровель, 18 пищеблоков, 12 столовых, 18 спортивных залов, 13 актовых залов, 34 туалета, заменили 7,1 тыс. кв. м окон. Также реконструировали 30 систем внутренних и внешних теплосетей, 140 систем водоснабжения и водоотведения, 52 котельные.

По информации руководителя области, большое внимание в этом году уделено развитию инклюзивного образования и физического воспитания школьников. В области будут работать 383 инклюзивных класса, создаются 27 инклюзивно-ресурсных центра, 15 ресурсных комнат и 25 медиатек.

«Особое внимание - созданию в школах современных спортивных залов и площадок - это развитие и здоровье детей», - акцентировала глава облгосадминистрации.

Среди школ, которые существенно обновили в этом году - два заведения в поселке Шевченково, в том числе опорная школа.

«То, что мы стали опорным учреждением, открыло для нас большие возможности по развитию материально-технического оснащения. Это мы существенно почувствовали в этом учебном году, - говорит директор Шевченковского лицея Татьяна Шмигельская. - Из областного бюджета на развитие нашего учебного заведения было потрачено около 4 млн грн. В заведении полностью заменены окна на энергосберегающие пластиковые, отремонтирована кровля. В этом учебном году мы получили три современных учебных кабинета: физики, химии и биологии, а в течение лета - еще и 2 учебных кабинета для учеников первых классов».

Работы продолжаются и в Шевченковской ООШ №1. Здесь обновляют спортивный зал.

«Проводится капитальный ремонт полностью - стены, потолок, планируются две раздевалки - для девочек и мальчиков, и душевые кабинки, - рассказывает директор Шевченковской общеобразовательной школы № 1 Надежда Приходько. - В этом году мы еще приобрели гимнастический комплекс. Сделан текущий ремонт всех туалетов. Также получили новый кабинет биологии и оборудование для двух первых классов по концепции «Новой украинской школы».

Ремонту кровель и новому оборудованию для кабинетов радуются и в школах на Богодуховщине.

Опорное заведение района - ООШ № 2 - получило кабинеты химии, физики и биологии, за средства областного бюджета здесь провели капремонт кровли. Также в заведении появились ресурсная комната, которой смогут пользоваться ученики двух инклюзивных классов, и медиатека. В 3-м лицее Богодухова также ремонтируют кровлю, заведение получило 2 кабинета - физики и химии - и ждет оборудование для первых классов.

Завершить работы в большинстве школ региона традиционно планируют до 1 сентября, но в некоторых заведениях обновление продолжится и после праздника Первого звонка.