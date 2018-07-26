В Харьковской области капитально ремонтируют три моста

В Харьковской области дорожники капитально ремонтируют мосты.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка, передает пресс-служба ХОГА.

По его информации, продолжаются ремонты на трех мостах в области.

«В районе села Кисловка Купянского района - на дороге Чугуев - Меловое - уже забетонировали нижний слой по одной полосе моста, сейчас проходит армирование, на следующей неделе уже будем бетонировать. Аналогичные работы проводятся на дороге Харьков - Ахтырка возле села Купьеваха. На следующей неделе также планируем перекрыть асфальтобетоном одну полосу движения. Полномасштабно развернуты демонтажные работы в районе села Коробочкино на мостике через ручей в Чугуевском районе», - сообщил представитель Службы автодорог.

Сергей Пляка отметил, что работы на дорогах Харьковской области продолжались на этой неделе, несмотря на сложные погодные условия. Иногда, исходя из прогнозов погоды, дорожникам приходилось начинать работы в 3 часа ночи - чтобы успеть до дневного дождя.

На следующей неделе работы по всем направлениям продолжатся. Также начнутся ремонты еще на нескольких объектах. Среди них - дорога Шевченково - Балаклея - Первомайск - Кегичевка в Балаклейском районе.

Также Сергей Пляка отметил, что уже на финишную прямую вышла тендерная процедура по ремонту дороги Дергачи - Казачья Лопань.

После ее завершения здесь также начнут работы.