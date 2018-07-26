В Харьковской области компания Коломойского и Хомутынника пробурила новую скважину - СМИ

Компания "Укрнефтебурение" завершила бурение скважины №26 на Сахалинском месторождении в Харьковской области

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"При испытании горизонта С-5а получен коммерческий приток нефти и газа, суточный дебит нефти составил 85 т, природного газа - 17 тыс. м3.

Подрядчиком выступила ООО "Буровая компания "Регион", - говорится в сообщении.

Как сообщается, это третья новая скважина, которую "Укрнефтебурение" ввело в эксплуатацию в этом году.

Так, в июне "Укрнефтебурение" успешно освоила газоконденсатную скважину №20 с дебитом в 260 тыс. м3 газа и 50 т газового конденсата, в марте – газоконденсатную скважину № 44, дебит которой составил 100 тыс. м3, конденсата – 7 т.

По информации БизнесЦензор, "Укрнефтебурение" контролируют олигарх Игорь Коломойский и нардеп Рады от группы партии "Видродження" Виталий Хомутынник.

Еще 22% акций "Укрнефтебурения" принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с окружением президента Петра Порошенко.

Акции компании Фукс приобрел у представителей Януковича.